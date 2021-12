Treinador de futebol suspeito de abuso sexual é preso em Eunápolis

O treinador de futebol Gilberto Júnior Rocha da Silva, de 28 anos, conhecido como "Juninho", foi preso nesta terça-feira, 22, suspeito de aliciar e abusar sexualmente de seus alunos na cidade de Eunápolis (distante a 643 km de Salvador).

Conforme a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), os crimes aconteceram numa escola de futebol onde ele trabalhava. Juninho foi detido após policiais da 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Corpin) cumprirem mandados de prisão temporária, busca e apreensão.

De acordo com delegado Moisés Nunes Damasceno, as investigações começaram após denúncia de um adolescente. “No início, para atrair suas vítimas, ele se passava por uma mulher. Após enviar fotos com conteúdo pornográfico, obtidas por ele na internet, ainda fingindo ser menina, Gilberto induzia os garotos a também enviarem fotos”, explicou Damasceno, por meio de nota divulgada pela SSP-BA.

Com as fotos íntimas dos meninos, Juninho se identificava e passava a ameaçá-los, dizendo que divulgaria as imagens para toda a cidade, solicitando mais fotos e vídeos íntimos. “Ele coagia os adolescentes a realizarem cenas eróticas durante chamadas por vídeo ao vivo. Em outros casos, ele chegava a marcar encontros presenciais, mediante ameaça e praticava atos sexuais com as vítimas” detalhou o delegado, em nota.

Durante as buscas na casa de Juninho, foi apreendido material contendo imagens pornográficas de diversos adolescentes. A polícia também investiga a suspeita de outros sete casos. O treinador segue detido e à disposição da Justiça.

adblock ativo