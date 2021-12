Trecho da BR-020 ficará interditado durante o mês de abril, diz Dnit

Após crateras se abrirem na via por conta das fortes chuvas do último domingo, 2, o trecho da BR-020, próximo ao município de São Desidério (distante a 860 km de Salvador), ficará completamente interditado durante o mês de abril.

A avaliação foi feita pela Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit). O trecho fica na altura do Km 133 da rodovia, no distrito de Roda Velha.

Segundo o Dnit, foi iniciado na segunda-feira, 3, a execução de um desvio para ser entregue até esta quarta, 5. Como rota alternativa, os motoristas podem pegar a rodovia BA-463, no sentido Norte ou Barreiras.

Ainda conforme o órgão, uma equipe estará 24 horas no local para orientar os condutores.

adblock ativo