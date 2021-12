Uma cratera interdita parte da BR-020, na altura do km 132, perto do distrito de Roda Velha, no município de São Desidério (a 889 quilômetros de Salvador). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a depressão surgiu depois de uma chuva que atingiu a localidade no último sábado, 1º.

Ainda de acordo com a PRF, os motoristas que estiverem seguindo para Brasília ou Luis Eduardo Magalhães (BA) devem pegar a BA-463, localizada no Km 130. Está previsto para esta tarde o início da construção de um desvio provisório.

Da Redação Trecho da BR-020 é interditada após cratera provocada pela chuva

adblock ativo