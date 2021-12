TRE suspende atividades durante Carnaval

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) vai ter suas atividades suspensas a partir desta quinta-feira, 20, por causa do Carnaval. Os cartórios, postos e secretarias ligados ao órgão voltam a funcionar no próximo dia 27 de fevereiro, em todo o estado.

Segundo informações do TRE, a interrupção dos serviços está em conformidade com a Portaria nº 389/2019 e Lei nº 5.010/66.

O atendimento já fica suspenso nesta quarta-feira, 19, para as zonas eleitorais dos 242 municípios, que concluíram o recadastramento biométrico nesta terça-feira, 18.

SAC’s

Os postos da Justiça Eleitoral do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC’s), no bairro da Barra, Cajazeiras, Periperi e Comércio, vão adotar o esquema especial atendimento.

Segundo a Secretaria de Administração do Estado (Saeb), na quinta, 20, e sexta-feira, 21, a unidade do SAC Barra terá atendimento das 9h às 14h, enquanto as outras unidades permanecem com atendimento em horário normal.

A programação completa do horário de atendimento pode ser visto pelo site do TRE

