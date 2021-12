TRE e Tricolor acertam parceria para impulsionar revisão biométrica

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) acertou nesta terça-feira,13, uma parceria com o Bahia para impulsionar a revisão biométrica no Estado - obrigatória para as Eleições de 2020. Para as ações, o Bahia exibirá, nos dias de jogos, um vídeo institucional no telão da Arena Fonte Nova, além das peças de divulgação nas redes sociais do clube.

O presidente do Bahia, Guilherme Bellintani celebrou a parceria e disse que o clube tem imensa satisfação em participar de campanhas que têm caráter relevantes à sociedade. “O Esporte Clube Bahia tem sido protagonista em várias ações de impacto social, não poderia ficar de fora desta ação promovida pelo TRE-BA. Nós temos um papel importante na cidadania, então, será um prazer enorme usar nossa relação com a torcida, para ampliar os resultados esperados”, disse Bellintani.

Já o presidente do TRE Jatahy Júnior afirmou que a intenção do órgão é unir forças com os clubes de maior representatividade no estado para assim cumprir o desafio lançado pela Justiça Eleitoral, que é biometrizar 100% dos eleitores da Bahia.

“Quero agradecer ao presidente Bellintani pelo engajamento, não só a ele, mas a grande massa tricolor nesse desafio. Todos nós sabemos da influencia do Bahia. Vamos fazer isso com outros times de massa do Estado e, certamente, conseguiremos que o eleitor, através da divulgação realizada pelo time, saiba que ele poderá comparecer aos postos de atendimento da JE, regularizando sua situação, com data e hora marcada, sem trauma e sem passar pelo dissabor de grandes filas. Nosso objetivo é receber o eleitor com respeito e dignidade como ele merece”, afirmou o presidente.

O agendamento pode ser realizado por meio de site (agendamento.tre-ba.jus.br) ou pelo telefone 0800 071 6505. Para agendar o atendimento, o número do título será solicitado. Caso não possua a inscrição eleitoral ou não saiba o número, o eleitor deve informar número do CPF, data de nascimento e nome completo dos pais. O cidadão também pode cadastrar o número de telefone e e-mail. Esses últimos dados são importantes para que o eleitor receba confirmação e lembretes do agendamento.

