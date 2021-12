TRE determina afastamento de servidor suspeito de extorsão

A presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), desembargadora Sara Brito, determinou que o servidor público do órgão Joseph Rodrigues, acusado de extorsão pelo deputado estadual Angelo Coronel (tesoureiro do PSD), seja dispensado da função comissionada de chefe da seção de contas partidárias. A informação foi divulgada, nesta sexta-feira, 25, pelo TRE. A desembargadora também determinou o afastamento preventivo de Joseph por 60 dias.

O TRE informou que já instituiu comissão de processo administrativo disciplinar para apurar a denúncia feita contra Rodrigues. Ainda de acordo com o órgão, a comissão responsável pelas investigações dedicará tempo integral aos trabalhos de apuração e serão adotadas todas as providências, dentro da legalidade e do princípio da transparência, para esclarecimento do fato.

Conforme reportagem publicada pelo Jornal A TARDE, o deputado Coronel denunciou o caso ao Ministério Público Federal (MPF) na quinta, 24, junto com uma gravação de vídeo na qual Joseph aparece recebendo dinheiro (seriam R$ 28 mil) para, supostamente, preparar prestação de contas do PSD. A TARDE teve acesso ao vídeo, de 20 minutos [veja trechos abaixo].

Os documentos de prestação de contas anual de partidos (relativa ao fundo partidário) passam pelo setor onde Joseph trabalha para receber parecer por aprovação ou rejeição, antes de serem levados ao pleno do TRE. O servidor, no entanto, negou as acusações.

Vídeo

O vídeo, gravado com uma câmera escondida na última terça-feira no gabinete do deputado Angelo Coronel, na Assembleia Legislativa, mostra dois assessores de Coronel - Antonio Andrade e Marcio Barreto - conversando com o servidor do TRE.

Na gravação, Joseph afirma ter uma empresa que prepara prestações de contas de partidos, inclusive pelo interior, e que já teria servido a clientes como o DEM, PRP e o PSOL - deste último, não teria cobrado dinheiro para "ajudar" na elaboração do documento.

Ele também dá a entender que, quando os processos não estão nas suas mãos, pode influenciar assessores ou conseguir informação sobre o teor dos pareceres eleitorais.

Questionado por A TARDE sobre por que seus assessores conversavam com Joseph em seu gabinete, o deputado Angelo Coronel disse que os assessores souberam de um técnico que prestava assessoria técnica para elaboração das contas - que o PSD procurava. Mas quando descobriram que se tratava do responsável pelo setor no TRE, informaram a Coronel o fato.

Veja trechos do vídeo:

