TRE convoca para realização de biometria em 38 municípios na Bahia

A partir desta segunda-feira, 5, eleitores de 38 cidades baianas são convocados pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) para realizar a cadastramento biométrico obrigatório. Para isso, é preciso comparecer aos cartórios e postos de atendimento da Justiça Eleitoral nos municípios.

A primeira fase do 2º Ciclo do Projeto Biometria, que vai até o dia 22 de fevereiro de 2019, vai atender aos eleitores das cidades de Água Fria, Anagé, Anguera, Barra do Choça, Candeias, Caraíbas, Catu, Cravolândia, Crisópolis, Dias D'Ávila, Glória, Ibirapuã, Irará, Itabuna, Itanagra, Itapé, Itapicuru, Itarantim, Jussari, Lajedão, Lauro de Freitas, Maetinga, Mata de São João, Medeiros Neto, Olindina, Ouriçangas, Paulo Afonso, Planalto, Potiraguá, Santa Brígida, Santa Inês, Santanópolis, Santo Amaro, Saubara, Serra Preta, Simões Filho, Teixeira de Freitas e Ubaíra.

De acordo com o TRE-BA, quem não atender à convocação, terá o título cancelado, além de impedimentos previstos no art. 7º do Código Eleitoral, como não obter passaporte e tomar posse em concurso público. A nova fase para cadastro de biometria é dividida em quatro etapas, com previsão de ser concluída até 2021.

Mata de São João e Barra do Choça

Com o percentual elevado de biometrizados, as zonas eleitorais 139 de Barra do Choça e Planalto e 185 de Mata de São João e Itanagra, terão o prazo reduzido. A revisão nestas cidades acontecerá até o dia 30 de novembro.

Segundo o tribunal, isso ocorre porque mais de 85% dos eleitores já fizeram a biometria. Na cidade de Itanagra, por exemplo, 5.021 eleitores, o que corresponde a 89,87%, já cadastraram as digitais.

>> Confira horários e locais de atendimento

>> Veja os documentos necessários

