TRE contesta TSE e ratifica que prazo para biometria não será prorrogado

O prazo para encerramento da biometria termina na próxima quarta-feira, 31, e não há possibilidade de prorrogação. A afirmação é do presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), desembargador José Edivaldo Rocha Rotondano.

Quem não fizer o procedimento dentro do prazo terá o título de eleitor cancelado. Rotondano contesta a informação divulgada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de que esses eleitores poderão regularizar sua situação até 9 de maio.

"A diferença é que 9 de maio é o fechamento do cadastro para os eleitores que vão fazer título pela primeira vez, os eleitores que vão transferir os seus títulos e os eleitores que não votaram nas últimas eleições e querem regularizar a sua situação", observou o presidente do TRE-BA (confira entrevista completa abaixo).

"Essa é extamente a realidade do dia 9 de maio. As zonas eleitorais de Salvador e mais 54 municípios estão submetidas a uma revisão eleitoral em caráter extraordinário obrigatório e que tem até o dia 31 de janeiro para concluir. Os eleitores que não comparecerem, terão os seus títulos cancelados", afirmou.

O presidente do TRE-BA afirma que a regularização de quem tiver o título cancelado por não ter feito o recadastramento biométrico só será definida após 19 de fevereiro. Até esta data, o órgão deve fazer um levantamento dos eleitores que estão nessa situação e definir os prazos e procedimentos para regularizar o título.

Biometria

Números divulgados pela assessoria de comunicação do TRE-BA dão conta que, até o momento, dos 2.109.985 eleitores de Salvador, 1.343437 (66,61%) têm a digital cadastrada.

Na Bahia, dos 4.488.115 cerca de 3.160.820 (70,42%) já compareceram aos locais para a biometrização. Os eleitores que foram ao TRE-BA para realizar o recadastramento biométrico enfrentam uma espera de 7h na tarde desta quinta-feira, 25.

Segundo informações do órgão, a fila já ultrapassa o pátio do prédio e chega até a altura da Assembleia Legislativa. O atendimento no guichê leva aproximadamente 12 minutos.

