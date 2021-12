TRE começa segunda etapa de retomada das atividades presenciais

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) deu início à segunda etapa do cronograma de retomada dos serviços presenciais nas secretarias e cartórios de todo o estado nesta segunda-feira, 5.

De acordo com o próprio TRE-BA, esta segunda fase de retorno ao trabalho presencial abrange todos os servidores que não se enquadrem no grupo de risco da Covid-19. Todo atendimento obedece às recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Na última fase, que está prevista para o dia 3 de novembro, 12 dias antes do primeiro turno das eleições, a previsão do tribunal é contar com todo seu efetivo de trabalho de forma presencial. Essa medida, entretanto, depende de análise do presidente, que ouvirá as unidades competentes da corte.

