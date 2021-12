TRE começa recadastramento em Sr. do Bonfim e Andorinha

Os eleitores de Senhor do Bonfim (a 384 quilômetros de Salvador) e Andorinha (a 419 km da capital) estão convocados para o recadastramento biométrico a partir desta quinta-feira, 24. São 59.321 eleitores que integram a 45ª Zona Eleitoral, informou o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA).

O recadastramento acontecerá no Colégio Estadual Senhor do Bonfim, localizado na Rua Floriano Peixoto, nº 150, no Centro de Senhor do Bonfim, das 8h às 14h.

De acordo com o Chefe de Cartório, Airton Lima, nessa primeira fase do processo, que vai até 20 de dezembro, um total de 450 senhas serão distribuídas diariamente.

Para ser atendido, o eleitor precisa apresentar um comprovante de residência (água, luz, telefone) e um documento oficial com foto, a exemplo de RG, CNH ou carteira de trabalho.

