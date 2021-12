TRE-BA realiza audiência para apresentar logística das eleições na região centro-norte

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) realiza, nesta quinta-feira, 08, sua terceira audiência pública virtual de logística das eleições municipais durante a pandemia. Desta vez, o encontro, que aborda ainda a regulamentação do poder de polícia dos juízes eleitorais, é com os 82 municípios do centro-norte baiano.

Segundo o TRE-BA, as 82 cidades contempladas nesta audiência integram 33 zonas eleitorais do estado, região que possui 1.796.711 votantes. O município com o maior eleitorado é Feira de Santana, que possui 400.549 votantes, distribuídos em quatro zonas eleitorais. Já a cidade com o menor número de eleitores é Lajedinho, onde 3.505 pessoas são esperadas a votar em 2020.

Além dos membros da Justiça Eleitoral e do Ministério Público (MPBA), a audiência conta com a participação de prefeitos, vereadores, secretários e representantes da Ordem dos Advogados do Brasil. São esperados ainda autoridades militares, líderes comunitários, partidos políticos, autoridades religiosas, educadores, estudantes, profissionais liberais e empresários.

Entre as peculiaridades desta eleição atípica estão a inclusão de hora extra para a votação, a reserva de horário especial para eleitores em grupo de risco, a dispensa da biometria, a obrigatoriedade de uso da máscara e a distribuição de kits de segurança para mesários e outros colaboradores do TRE-BA.

Sobre o poder de polícia dos juízes eleitorais, o desembargador Jatahy Júnior e o procurador eleitoral, Cláudio Gusmão, irão destacar a Resolução nº 30/2020, que regulamenta esse poder administrativo com a especificidade de seguir os protocolos de segurança estabelecidos por autoridades sanitárias do estado. Por conta da pandemia, as campanhas eleitorais deverão obedecer novo regramento, evitando aglomerações e exposições da população ao coronavírus.

A audiência terá início às 10h e será realizada pela plataforma Zoom, com transmissão ao vivo no canal do TRE-BA no Youtube.

adblock ativo