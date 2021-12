TRE abre seleção com 63 vagas de estágio de nível médio e superior

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) inscreve a partir desta quarta, 11, para seleção de estagiários. São 63 vagas para os níveis médio técnico, profissionalizante e superior.

As oportunidades de nível médio técnico ou profissionalizante são divididas para os cursos de Auxiliar Administrativo (3), Contabilidade (2), Auxiliar de Enfermagem (1), Edificações (1), Eletrotécnica (1), Técnico em logística (1) e Design gráfico (1).

Já para nível superior, as vagas são para Direito (16), Administração (11), Comunicação (7), Arquivologia (1), Biblioteconomia (1), Estatística (1), Arquitetura (1), Engenharia Civil (1), Engenharia Elétrica (1), Ciências Contábeis (7), Secretariado (1) e Análise de Sistemas: Desenvolvimento de Sistemas (2), Infraestrutura de TI (2) e Suporte ao usuário (1).

Interessados devem se inscrever até 20 de abril no site da Metrópole Soluções, responsável pela seleção. Os alunos devem estar matriculados em cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC) e ter concluído pelo menos 50% do curso. Não é aceito alunos que estejam no último semestre.

As provas estão marcadas para 20 de maio e terão questões de Português e conhecimentos específicos.

adblock ativo