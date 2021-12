Travesti é morta a tiros em Camaçari

Uma travesti foi morta a tiros na cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), nesta sexta-feira, 25, por volta das 0h. De acordo com informações do blog Bahia no Ar, a vítima, identificada como Jonatas da Silva dos Santos, de 20 anos, foi atingida no rosto e nas pernas.

Jonatas ainda chegou a ser socorrido no Hospital Geral de Camaçari, porém, não resistiu aos ferimentos e já deu entrada na unidade de saúde sem os sinais vitais. Não há informações sobre a motivação do crime.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil, mas até o momento da publicação não recebeu um retorno.

adblock ativo