Travesti é morta a facadas dentro de casa em Feira de Santana

Uma travesti foi assassinada a golpes de faca dentro da casa onde morava na rua Quintino Bocaiuva, no bairro Ponto Central, em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador). Policiais encontraram o corpo de Alessandra, como era conhecida, com sinais de perfurações na região do pescoço e no rosto.

A polícia suspeita de que a travesti foi vítima de latrocínio, por conta das gavetas que foram reviradas. Segundo o site Acorda Cidade, Alessandra não possui antecedentes criminais.

O corpo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Feira na noite do último sábado, 7. A reportagem do Portal A TARDE tenta contato com a polícia da cidade, mas ninguém foi localizado na manhã desta segunda-feira, 9.

