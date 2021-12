Travesti é detida após tentar matar colega de ponto em Conquista

Wiliam Gomes Silva, conhecido como "Priscila Cavalona", de 24 anos, foi detido na manhã desta sexta-feira, 28, após ser apontado como autor da tentativa de homicídio contra uma outra travesti identificada como Alisson Matos Cangagu, a "Talita".

A tentativa de homicídio ocorreu no dia 28 de julho deste ano, enquanto a vítima se prostituía na avenida Integração, na cidade de Vitoria da Conquista (a 521 quilômetros de Salvador).

Priscila teria utilizado uma faca para tentar assassinar a colega. Um dos golpes acabou arrancando violentamente uma das próteses de silicone de Talita, que foi socorrida por uma outra travesti e encaminhada ao atendimento médico.

Segundo o blog Leo Santos, a vítima e outras travestis que utilizam a avenida para se prostituir alegam que o crime tenha sido porque Talita se recusou a pagar uma taxa semanal cobrada pela suspeita.

Após o crime, Priscila mudou de endereço, onde supostamente funciona um prostibulo, e passou a morar com o namorado no bairro do Kadija. Ela também é suspeita de injetar silicone industrial em varias travestis da cidade.

adblock ativo