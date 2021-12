Travesti de 17 anos é morta com tiro no rosto na Bahia

A travesti Wesley Figueiredo Coelho, também conhecida como "Eduarda", foi encontrada morta com um tiro no rosto. O crime aconteceu na madrugada deste domingo, 3, na região da orla norte, em Porto Seguro.

O corpo de Eduarda foi encontrado na avenida do Trabalhador, que liga a orla ao centro de Porto Seguro. De acordo com o site Radar 64, uma amiga disse que ela costumava fazer programa no local.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) chegou a atender a vítima, mas ela já estava sem sinais vitais. Eduarda morava no município de Nanuque, em Minas Gerais e estava em Porto Seguro há alguns dias.

As investigações serão conduzidas pela 1ª Delegacia Territorial da cidade.

adblock ativo