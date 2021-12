Travessias marítimas têm movimento tranquilo nesta manhã

Os passageiros que retornam da Ilha de Itaparica a Salvador, após o feriado da Semana Santa, não enfrentam problemas para embarcar na manhã desta segunda-feira, 6. Segundo a Internacional Travessias Salvador, empresa que administra o ferryboat, o movimento é tranquilo nos terminais São Joaquim e Bom Despacho.

Seis embarcações estão em funcionamento (Ivete Sangalo, Maria Bethânia, Agenor Gordilho, Rio Paraguaçu, Dorival Caymmi e Zumbi dos Palmares), que operam em viagens extras (bate e volta). As saídas acontecem em média a cada 30 minutos.



Lanchas

Também não há fluxo para quem embarca do Terminal Hidroviário de Vera Cruz rumo ao Terminal Naútico do Comércio. De acordo com informação da Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), dez embarcações começaram a trafegar desde as 5h, com saídas de 10 e15 minutos.

Das 10h às 12h, o sistema vai fazer uma parada obrigatória, nos dois sentidos, por contra da maré baixa, que impede a atracação dos barcos no terminal de Vera Cruz. A última viagem do dia saindo de Mar Grande está prevista para às 18h30 e de Salvador, às 20h.

adblock ativo