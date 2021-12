Travessias marítimas registram movimento tranquilo

Segue tranquilo o movimento de passageiros que utilizam o sistema de travessia Salvador-Mar Grande na manhã desta quarta-feira, 20.

De acordo com informações da Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), estão em operação oito lanchas, que saem a cada 30 minutos do Terminal Náutico da Bahia, no Comércio, e do terminal de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica.

Da mesma forma, o sistema ferryboat também registra tranquilidade no fluxo de passageiros. As embarcações Ivete Sangalo, Anna Nery, Maria Bethânia, Rio Paraguaçu e Pineiro realizam o transporte de passageiros entre os terminais de São Joaquim e Bom Despacho.

Segundo a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), tanto os pedestres quantos os motoristas que chegam aos terminais embarcam de forma imediata.

adblock ativo