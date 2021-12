Travessia Salvador-Morro de São Paulo opera com conexão

A travessia marítima da linha Salvador-Morro de São Paulo realiza conexão na Ilha de Itaparica, devido às condições desfavoráveis de navegação entre a capital e a Ilha de Tinharé, município de Cairu, neste sábado, 31. Já o sistema Salvador-Mar Grande está operando normalmente, apesar das chuvas, informa a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab ). Os ventos na Baía-de-Todos-os-Santos são moderados, permitindo que as embarcações operem. A associação informa que as escunas de turismo não vão operar neste sábado.

Oito embarcações estão fazendo a travessia Salvador-Mar Grande, desde às 5h da manhã, com horários de saída a cada 30 minutos e movimento regular de embarque nos terminais no Comércio.

De acordo com a Astramab, a previsão é de que o sistema atenda hoje até as 20h. Contudo, se as condições do tempo se tornarem desfavoráveis, o serviço poderá ser suspenso e a associação promete divulgar suspensão com antecedência.

Os catamarãs que fazem a linha Salvador-Morro de São Paulo estão partindo do Terminal Náutico com destino a Itaparica, onde os passageiros desembarcam e seguem viagem via terrestre até a Ponta do Curral (Valença) e fazem a travessia para o Morro. Com a conexão, a viagem dura uma hora a mais - em vez de 2h e 20m, o percurso fica em 3h e 20m. O preço da passagem é o mesmo, R$ 75, e os horários com saídas de Salvador são: 8h30, 10h30, 11h30, 13h30 e 14h. As saídas do Morro são às 9h, 11h30, 13h e 15h.

