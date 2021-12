Travessia Salvador-Mar Grande tem suspensão temporária

Após o ínicio das operações neste sábado, 18, às 5h, a travessia Salvador-Mar Grande está suspensa temporariamente até as 11h. De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), a parada teve início por volta de 8h30, e a causa está relacionada à maré baixa, já que o Terminal Hidroviário de Vera Cruz, não tem condições de receber as embarcações no momento, por falta de profundidade de seu canal de navegação.

Operação

Assim que o sistema voltar a operar, a previsão da Astramab é que haja grande fluxo de passageiros, partindo de Salvador para a Ilha de Itaparica devido ao feriado de Tirandentes, celebrado no próximo dia 21, mas prolongado para muitos trabalhadores.



Os períodos de embarque ocorrem de 30 em 30 minutos, mas a previsão é de que as saídas do Terminal Náutico de Salvador sejam realizadas a cada 15 minutos. Na noite deste sábado, a previsão é que o último horário saindo de Salvador ocorra às 19h e Mar Grande às 18h30.

Ainda segundo a Astramab, para a travessia que liga Salvador-Morro de São Paulo, todos os catamarãs do dia vão sair com lotação completa, pois existem poucas passagens e a procura é grande. As demais saídas irão ocorrer às 13h e 14h30. As saídas de Morro de São Paulo serão realizadas às 11h30, 12h30 e 15h. A passagem custa R$ 75 e a viagem dura por volta de 2h e 20m. Com boa procura pelos turistas neste sábado de acordo com a Astramab, as escunas que fazem o "Passeio às Ilhas". O tour pelas ilhas da Baía de Todos os Santos inclui paradas na Ilha dos Frades e em Itaparica, com retorno a Salvador às 17h30. A passagem custa R$ 40.

