Travessia Salvador-Mar Grande tem manhã tranquila de embarque neste domingo

Quem preferiu passar os festejos do Ano Novo em localidades da Ilha de Itaparica e optou por retornar na manhã deste domingo, 1, encontrou movimento tranquilo na travessia Salvador-Mar Grande.

As embarcações estão operando desde às 5h neste domingo. São oito em funcionamento, com horários de saída de meia em meia hora dos terminais Vera Cruz, Ilha de Itaparica e Náutico da Bahia, no Comércio.

A Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab) está recomendando aos usuários para anteciparem um pouco o retorno, evitando assim o período de maior pico de demanda de passageiros, a partir das 15h.

Das 10h às 11h30, a travessia fará uma parada por conta do período de maré baixa prolongado, que está terminando hoje, mas que desde a última terça-feira vem prejudicando o sistema. Depois da parada, a travessia poderá dispor em tráfego de todas as 13 embarcações da frota, com horários de saída de 15 em 15 minutos. Hoje o último horário saindo de Mar Grande está previsto para as 18h30, podendo ser estendido caso ocorra demanda de usuário no terminal. Já de Salvador, a última embarcação sai às 20h.

Morro de São Paulo e Escunas - Os catamarãs da linha Salvador-Morro de São Paulo operam normalmente e os dois primeiros horários do dia - 8h30 e 9h - foram feitos com boa ocupação. Depois os usuários serão atendidos com partidas às 10h30, 13h e 14h30. Já no retorno do Morro para a capital, todos os horários do dia - 9h, 11h30, 13h e 15h - vão ocorrer com lotação completa. Já escunas de turismo estão tendo grande procura neste primeiro domingo do Ano Novo e têm expectativa de lotação no Terminal Náutico. Mesmo com a Procissão dos Navegantes, o roteiro das escunas não muda: elas zarpam às 9h e fazem duas paradas: Ilha dos Frades e em Itaparica e retornando às 17h30 a Salvador.

