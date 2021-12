Travessia Salvador-Mar Grande suspende atendimento até 12h

O sistema de travessia marítima Salvador-Mar Grande foi interrompido na manhã desta segunda-feira, 17, em função da maré baixa. Em Salvador, o serviço volta a funcionar às 11h30 e, em vera Cruz, às 12h, de acordo com informações da Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab).

Com maré baixa, as lanchas ficam impedidas de atracar no Terminal Hidroviário de Vera Cruz, na Ilha, por falta de profundidade do canal. O serviço retoma as operações com oito embarcações em tráfego e horários a cada 30 minutos ou de 15 em 15 minutos, a depender da demanda. O sistema funciona nesta segunda até às 19h30, o último horário saindo de Salvador, e até às 18h30, de Vera Cruz para a capital.

A linha marítima Salvador-Morro de São Paulo opera sem restrições. O catamarã para o Morro sai do Terminal Náutico da Bahia às 10h30, 13h e 14h. Já em Morro de São Paulo, as saídas são às 11h30, 12h30 e 15h. A viagem dura 2h20 e as passagens custam R$ 75 e R$ 80. As escunas do tradicional "Passeio às Ilhas" da Baía de Todos os Santos também estão em tráfego e com bom movimento de embarque. O tour turístico inclui paradas na Ilha dos Frades e em Itaparica. As escunas retornam a Salvador às 17h30 e a tarifa é R$ 40. Mais informações: 8841-7980 ou 9195-6744.

