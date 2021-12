Travessia Salvador-Mar Grande só volta a funcionar na quinta

Após interromper a travessia três horas antes do fim das operações, a travessia marítima do Sistema Salvador-Mar Grande só voltará a funcionar na quinta-feira, 21, caso o tempo ofereça condições para uma navegação segura na Baía de Todos os Santos.

A travessia que já teve as operações interrompidas por cinco dias, voltou a funcionar nesta quarta-feira, 20, às 7h30, mas foi interrompida novamente às 17h. De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), a suspensão das operações foi causada pela volta dos ventos fortes e do mar agitado na Baía de Todos-os-Santos. Normalmente o sistema opera das 5h às 20h.

O movimento de embarque de passageiros foi regular no Terminal Hidroviário de Vera Cruz e no Terminal Turístico Naútico da Bahia, localizados no bairro do Comércio, em Salvador.

