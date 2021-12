Travessia Salvador-Mar Grande segue suspensa neste sábado

Devido ao mar ainda agitado e fortes ventos na Baía de Todos-os-Santos, a travessia Salvador-Mar Grande ainda não retomou as operações neste sábado, 8.

Segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), a travessia, suspensa desde as 15h30 da última quinta-feira, 6, apenas será retomada caso haja manutenção de melhoria do clima.

No entanto, continuam suspensas neste sábado as operações das escunas de turismo que fazem o tradicional passeio às ilhas da báia.

Ainda de acordo com a Astramab, a travessia Salvador-Morro de São Paulo vai operar com conexão em Itaparica, já que as condições de navegação seguem impróprias em todo o trajeto marítimo entre a capital e a ilha de Tinharé.

adblock ativo