Travessia Salvador-Mar Grande segue suspensa nesta terça-feira

A travessia marítima Salvador-Mar Grande segue suspensa e sem previsão de ser retomada na manhã desta terça-feira, 26.

De acordo com as informações Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), as condições de navegação na Baía de Todos-os-Santos foram afetadas desde o meio-dia desta segunda-feira, 25, por conta do tempo chuvoso, com ventos fortes e mar agitado, que torna imprópria para a operação segura das embarcações do sistema.

Outra travessia que segue suspensa é a das escunas que fazem o passeio turístico pelas ilhas da Baía de Todos-os-Santos.

Quem for utilizar o sistema para viajar entre Salvador e Morro de São Paulo, os catamarãs operam com conexão em Itaparica, pois as condições de navegação no trajeto entre a capital e a Ilha de Tinharé não estão favoráveis, desde a tarde desta segunda.

As embarcações saem do Terminal Náutico e atracam em Itaparica. Os passageiros seguem de ônibus até a Ponta do Curral, em Valença, e completam o percurso fazendo a travessia de lancha até Morro de São Paulo.

Os horários saindo da capital são: 9h, 9h30, 13h e 14h30. Já as saídas do Morro ocorrem às 9h, 11h30, 13h e 15h.

Os passageiros ainda tem a opção de usar o sistema ferry-boat, com travessia até Bom Despacho. Depois embarcam no ônibus até a Ponta do Curral e atravessam para o Morro. O tempo de viagem da travessia fica em 3h20m, ou, uma hora a mais que o tempo da viagem direta.

Sistema ferry-boat

Em relação ao sistema ferry-boat, o fluxo de operação segue normal, com as embarcações Dorival Caymmi, Ivete Sangalo, Anna Nery e Rio Paraguaçu em operação, conforme informações da Internacional Travessias Salvador. Os quatro ferries estão operando de hora em hora.

O fluxo é considerado tranquilo nos dois terminais, com diminuição de passageiros, por conta das chuvas.

