Travessia Salvador-Mar Grande segue suspensa nesta sexta

Continua suspensa nesta sexta-feira, 26, a travessia marítima entre Salvador e Mar Grande. Apesar da melhoria nas condições de navegação da Baía de Todos-os-Santos, a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab) aguarda a liberação da Capitania dos Portos para a retomada das operações.

As lanchas que realizam o trajeto entre o Terminal Náutico da Bahia, no Comércio, e o terminal de Mar Grande estão paradas desde o último domingo, 21, por conta das más condições climáticas.

Com a autorização da Capitania dos Portos, o sistema pode retomar o atendimento a qualquer momento do dia, de acordo com o presidente da associação, Jacinto Chagas.

A linha Salvador-Morro de São Paulo continua em operação, com os catamarãs saindo do Terminal Náutico da Bahia e atracando no Terminal de Itaparica, de onde os passageiros seguem via terrestre até Ponta do Curral, em Valença, e atravessam para o Morro.

adblock ativo