Travessia Salvador-Mar Grande retoma operações nesta segunda

As atividades da travessia do Sistema Salvador-Mar Grande foram retomadas na manhã desta segunda-feira, 9. As operações foram suspensas na tarde deste domingo, 8, por conta o tempo chuvoso, ventos fortes e mar agitado na Baía de Todos os Santos.

O serviço conta com seis embarcações em tráfego, que fazem saídas a cada 30 minutos do Terminal Náutico, em Salvador, e no Terminal de Vera Cruz, localizado na Ilha de Itaparica. Caso não ocorram alterações meteorológicas, a travessia tem previsão de operar até às 18h30, último horário de Mar Grande, e até às 20h, última saída de Salvador.

Já a travessia Salvador-Morro de São Paulo será feita com conexão em Itaparica, devido as condições de navegação no trajeto entre a capital e a Ilha de Tinharé não serem ideais. As embarcações estão saindo do Terminal Náutico da Bahia, no Comércio, atracam em Itaparica e os passageiros seguem de ônibus até a Ponta do Curral (Valença) e fazem a pequena travessia em lanchas rápidas até Morro de São Paulo.

As escunas que fazem passeios pelas ilhas da Baía de Todos os Santos também operam normalmente. Elas saíram às 9h e devem retornar às 17h30 a Salvador.

