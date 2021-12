Travessia Salvador-Mar Grande registra movimento tranquilo

Segue tranquilo o movimento de passageiros que realizam a travessia Salvador-Mar Grande pelas lanchas. De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), 10 embarcações estão em operação na manhã deste sábado, 16, com saídas a cada 30 minutos.

Caso o fluxo de usuários do sistema creça a partir das 9h30, as lanchas passam a funcionar a cada 15 minutos. O Terminal Náutico da Bahia, no Comércio, não registra filas. Neste sábado, o sistema funciona até as 20h, última saída de Salvador, e até as 18h30, no sentido inverso.

A linha Salvador-Morro de São Paulo registra movimento moderado. Confira os horários de saída dos catamarãs:

De Salvador para Morro de São Paulo: 10h30, 13h e 14h.

De Morro de São Paulo para Salvador: 11h30, 12h30 e 15h. A passagem custa R$ 75.

