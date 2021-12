Travessia Salvador-Mar Grande para por 3h30 nesta segunda

A travessia marítima Salvador-Mar Grande realiza parada de 3h30 nesta segunda-feira, 3, mais uma vez por conta da maré baixa, que impede a atracação das embarcações no Terminal Hidroviário de Vera Cruz. A travessia, que foi interrompida às 9h30, só retornará após às 13h.



De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), quando o serviço for retomado, a travessia estará com oito embarcações com saídas de 30 em 30 minutos ou a cada 15 minutos, a depender da demanda. O último horário do dia saindo de Mar Grande será às 18h30 e, de Salvador, às 20h.



Já a linha marítima Salvador-Morro de São Paulo, opera sem restrições. Os próximos horários com saídas de Salvador são: 10h30, 13h e 14h30. E com partidas de Morro de São Paulo: 9h30, 11h30, 12h30 e 15h.

As escunas do "Passeio às Ilhas" partem do terminal por volta das 9h. O passeio inclui paradas na Ilha dos Frades e em Itaparica, com retorno às 17h30.

