Travessia Salvador-Mar Grande faz parada por conta de maré baixa

A travessia Salvador-Mar Grande faz uma parada temporária na manhã desta quinta-feira, 4, em decorrência da maré baixa, que impede a atracação das embarcações no Terminal de Vera Cruz. A retomada das operações está prevista para às 11h.

Nesta quinta, o sistema está com com oito embarcações em tráfego atuando com saídas de 30 em 30 minutos ou a cada 15 minutos, a depender do fluxo de usuários. A maré baixa também afetará um horário noturno da travessia, às 20h, saindo de Salvador. O sistema irá funcionar até às 19h30 na capital e até às 18h30 (horário normal), última saída de Mar Grande.

Já os catamarãs da linha Salvador-Morro de São Paulo estão operando sem restrições. Os próximos horários oferecidos saindo de Salvador 10h30, 13h e 14h30. As saídas de Morro de São Paulo são 11h30, 13h e 15h. A viagente entre a capital e Morro de São Paulo é direta e dura 2h20. A aquisição das passagens pode ser feita nos guichês das concessionárias, no Terminal Náutico e custa R$ 95,20.

