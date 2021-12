Travessia Salvador-Mar Grande faz parada de 4h em função da maré baixa

A travessia pelo sistema Salvador-Mar Grande está suspensa desde às 8h deste domingo, 18, e assim permanecerá até o meio-dia, em função do período prolongado de maré baixa. O transporte marítimo já cumpriu, em Mar Grande, os horários das 5h, 6h, 7h e 8h. Depois do meio-dia, as saídas serão realizadas de hora em hora até às 18h, que é o último horário no sentido do Terminal Hisdroviário de Vera Cruz (na ilha de Itaparica) para o Terminal Náutico da Bahia (na capital baiana).

Já em Salvador, já ocorreram normalmente os dois primeiros horários deste domingo, às 6h30 e às 7h30. O sistema atenderá normalmente até às 18h30, quando será feita a última saída do Terminal Náutico com destino a Mar Grande.

Morro de São Paulo

A procura de passagens para a travessia entre Salvador e o Morro de São Paulo é considerada normal. Os usuários encontram bilhetes para os dois horários. O primeiro com saída às 9h e o segundo, às 11h30.

Para quem vai retornar do fim de semana de Morro para Salvador, as saídas são às 11h30 e 14h30. O preço da passagem é R$ 96,90. A viagem direta de catamarã dura em média 2h e 20.

