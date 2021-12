Travessia Salvador-Mar Grande faz parada das 11h às 13h

A travessias marítima do Sistema Salvador-Mar Grande fará uma parada de duas horas na manhã deste domingo, 18. Segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), o sistema ficará suspenso das 11h às 13h.

O motivo da interrupção é por conta da maré baixa, que impede a atracação das embarcações no Terminal Hidroviário de Vera Cruz, cujo canal não tem profundidade suficiente.

Quando retomar o atendimento normal às 13h, a travessia atenderá com oito embarcações e horários a cada 30 minutos ou de 15 em 15 minutos, de acordo com a demanda do momento.

Nesta manhã, o fluxo de passageiros é tranquilo, com embarque imediato. O último horário saindo de Salvador será às 20h, e de Mar Grande para a capital, às 18h30.



Morro de São Paulo

A linha de catamarã ligando Salvador a Morro de São Paulo opera sem restrições. Para o Morro, o primeiro catamarã saiu do Terminal Náutico às 8h30 com boa ocupação. As próximas saídas ocorrem às 10h30, 13h e 14h30. As saídas de Morro de São Paulo são às 9h, 9h30, 12h30 e 15h.

A viagem para o Morro dura em média 2h20 e as passagens podem ser adquiridas nos guichês do Terminal Náutico.

