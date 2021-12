Travessia Salvador-Mar Grande encerra operações mais cedo neste sábado

A travessia Salvador-Mar Grande opera neste sábado, 23, até as 18h. A medida foi adotada por conta do período de maré baixa prolongada que começou nesta sexta-feira, 22. Normalmente, a travessia opera até as 20h em Salvador e até as 18h30, em Mar Grande.

Na manhã deste sábado, a travessia foi suspensa durante uma hora, entre 7h e 8h, pois as embarcações não conseguiam atracar no Terminal de Vera Cruz, também por conta da maré baixa. A travessia registra embarque moderado, com oito embarcações saindo a cada meia hora dos terminais Náutico da Bahia, na capital, e no Vera Cruz.

A linha Salvador-Morro de São Paulo segue sem alterações. Os horários saindo da capital baiana são às 9h, 10h30, 13h e 14h30. Já as saídas de Morro de São Paulo ocorrem às 9h, 11h30, 13h e 15h.

adblock ativo