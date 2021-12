Travessia Salvador-Mar Grande encerra operação mais cedo nesta sexta

A travessia marítima Mar Grande-Salvador será encerrada mais cedo nesta sexta-feira, 31. Segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), a última saída de Salvador será às 18h30 e, de Mar Grande, às 18h.

A medida é motivada pela maré baixa, que impede a atracação das lanchas em Vera Cruz, devido à pouca profundidade do canal de navegação.

Nesta manhã, o movimento é tranquilo no Terminal Náutico da Bahia, no Comércio. Os terminais operam com oito embarcações desde às 5h. Os horários de saída são de meia em meia hora, tanto na capital como no Terminal de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica.

A linha Salvador-Morro de São Paulo opera sem restrições nesta sexta-feira.

