Travessia Salvador-Mar Grande é suspensa devido às chuvas

A travessia marítima Salvador-Mar Grande segue suspensa neste domingo, 7, por conta do tempo chuvoso, com ventos e mar agitado na Baía de Todos-os-Santos. De acordo com a Associação de Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), não há previsão de quando o serviço será restabelecido.

A travessia operava desde às 5h e registrava fluxo tranquilo de embarque de passageiros nos terminais de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, e no Terminal Náutico, no Comércio, mas precisou ser suspensa por volta das 11h30.

Já a travessia Salvador-Morro de São Paulo passou a operar com os catamarãs fazendo conexão em Itaparica. As embarcações saem de Salvador e atracam na Ilha, de onde os passageiros seguem de ônibus até a Ponta do Curral, em Valença, e atravessam em lanchas rápidas para o Morro.

adblock ativo