Travessia Salvador-Mar Grande é suspensa devido ao tempo chuvoso

A travessia Salvador-Mar Grande foi suspensa na manhã desta quinta-feira, 18, por causa do tempo chuvoso. A Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab) decidiu suspender o serviço após uma recomendação da Capitania dos Portos, alertando para o mar agitado e ventos fortes na Baía de Todos os Santos. Não existe previsão para a retomada das operações.

Já a travessia Salvador-Morro de São Paulo opera com conexão em Itaparica, também devido ao tempo chuvoso. Os catamarãs saem do Terminal Náutico, atracam em Itaparica, de onde os passageiros seguem de ônibus até a Ponta do Curral, em Valença, e fazem a pequena travessia em lanchas até Morro. Outra opção é a conexão em Bom Despacho, através do sistema ferryboat.

Também não operam nesta quinta-feira as escunas de turismo que fazem o passeio pelas ilhas da Baía de Todos os Santos.

