Travessia Salvador-Mar Grande é suspensa devido ao mau tempo

O serviço de travessia marítima Salvador/Mar Grande foi suspenso desde as 6h deste sábado, 27, por conta dos fortes ventos e do mar atingido na Baía de Todos-os-Santos. As embarcações foram recolhidas e, até as 11h, não havia previsão da retomada do serviço.

De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), as escunas de turismo, por sua vez, não vão operar neste sábado. Já a linha de catamarã que liga Salvador/Morro de São Paulo opera, porém faz conexão em Itaparica por conta das condições impróprias de navegação no trecho entre a capital e a Ilha de Tinharé.

Os catamarãs saem do Terminal Náutico, no Comércio, e atracam na Ilha de Itaparica, onde os passageiros vão de ônibus até a Ponta do Curral, em Valença, e atravessam para o Morro.

Com conexão, a viagem dura 3 horas e 20 minutos - uma hora a mais em relação ao percurso direto. Neste sábado, os horários da travessia para o Morro são 8h30, 9h, 10h30, 13h e 14h30. As saídas de Morro de São Paulo acontecem às 9h, 9h30, 12h30 e 15h.

adblock ativo