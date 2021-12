Travessia Salvador-Mar Grande é retomada nesta quarta

Após seis dias sem funcionar, a travessia Salvador-Mar Grande retomou as atividades na manhã desta quarta-feira, 24. O sistema havia interrompido as operações devido o tempo chuvoso e às condições desfavoráveis de navegação. As escunas de turismo também operam normalmente.

Nesta quarta, o sistema conta com seis embarcações que cumprem horários de saída a cada 30 minutos, nos terminais Náutico da Bahia, localizado no Comércio, e no Hidroviário de Vera Cruz, em Mar Grande. O fluxo de passageiros encontra-se tranquilo.

Conexão em Itaparica

De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), a travessia Salvador-Morro de São Paulo continuará operando nesta quarta com conexão em Itaparica, devido às condições desfavoráveis de navegação entre Salvador e a Ilha de Tinharé. Caso a navegação normalize, a travessia volta ao normal.

Com esta conexão, os catamarãs saem do Terminal Náutico e atracam em Itaparica. Em seguida, os passageiros seguem de ônibus até a Ponta do Curral, em Valença, e fazem uma breve travessia em lanchas rápidas até o Morro.

As saídas dos catamarãs ocorrem hoje às 10h30, 13h e 14h30. Já no sentido inverso, às 11h30 e 15h.

