Travessia Salvador-Mar Grande é retomada

A travessia marítima do sistema Salvador-Mar Grande, que seguia parada desde esta sexta-feira, 26, por volta das 12h, foi retomada às 5h deste sábado, 27

.

De acordo com informações da Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), a navegação na Baía de Todos-os-Santos segue tranquila. As embarcações estão operando com horários de saída a cada 30 minutos, com oito lanchas em tráfego.



Ainda de acordo com a Astramab, se não ocorrer nenhuma alteração nas condições de navegação na Baía de Todos os Santos, o funcionamento continuará até as 18h30, saindo de Mar Grande, e até as 20h saindo do Terminal Náutico.



A conexão para Morro de São Paulo, no momento, continua sendo realizado de forma semiterrestre. A Associação informou que o mar continua agitado e ventos fortes e, por se tratar de um percurso feito em mar aberto, não é recomendado.



As embarcações que saem do Terminal Náutico, no Comércio, atracam em Itaparica. Lá, os passageiros completam o trajeto de ônibus até Valença, onde fazem a travessia em lanchas até o Morro. A volta à normalidade também depende da melhora do tempo.



As escunas de turismo que fazem passeios pelas ilhas da Baía de Todos-os-Santos, a exemplo da Ilha dos Frades, continuam sem operar, o retorno das operações está previsto para domingo, 28.

