Travessia Salvador-Mar Grande deve ser retomada na segunda

Devido às condições ainda desfavoráveis de navegação na Baía de Todos os Santos, as embarcações da travessia marítima do sistema Salvador-Mar Grande continuam sem operar neste domingo, 30. Segundo a assessoria da Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), a previsão é de que o sistema retome as operações a partir desta segunda-feira, 1º.

Apesar do sol ter aparecido neste domingo, o mar continua agitado e os ventos são fortes, inviabilizando as operações do sistema, que suspendeu o atendimento desde a última quinta-feira, 27, às 16h30.

"Vamos aguardar o tempo melhorar, pois não podemos submeter os nossos usuários ao desconforto de uma viagem com mar agitado", disse, por meio de nota, o presidente da Astramab, Jacinto Chagas.

Escunas - Também devido ao mau tempo, as escunas que fazem o tradicional passeio às ilhas da Baía de Todos os Santos não estão em tráfego. Já a linha Salvador-Morro de São Paulo continua operando com conexão em Itaparica.

