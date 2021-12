Travessia Salvador - Mar Grande tem expectativa de aumento de embarques

A travessia marítima do sistema Salvador - Mar Grande, segue de forma tranquila e sem filas, com embarques a cada 30 minutos neste domingo, 24, feriado de São João. A expectativa da Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), administradora do sistema, é de que o fluxo aumente pelo período da tarde.

De acordo com o órgão, com o aumento do fluxo, as oito embarcações que estão em tráfego sairão a cada 15 minutos. Em Morro de São Paulo, as saídas das próximas embarcações para a capital ocorrem às 13h e 15h. Já para quem deseja sair da capital com destino a Morro de São Paulo, na Ilha de Tinharé, a próxima embarcação sairá às 13h.

A previsão é de que todos os catamarãs sigam para Salvador com lotação completa.

adblock ativo