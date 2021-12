Travessia para Mar Grande segue com movimento intenso

As lanchas que realizam a travessia Salvador-Mar Grande seguem com movimento de passageiros intenso na manhã deste domingo, 6. Por causa da demanda, as embarcações saem a cada 15 minutos, informou a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab).

Desde 5h da manhã, 13 lanchas operam na travessia. Apesar do grande fluxo, a Astramab ressalta que não há filas no Terminal Náutico da Bahia, no Comércio. O último horário saindo de Salvador será às 20h; para Mar Grande, a última viagem acontece às 18h30. O percurso entre Salvador e Mar Grande, de 12 quilômetros, dura em média 40 minutos.

Já a viagem para o Morro de São Paulo, que tem um percurso de 60 quilômetros, dura 2h20. Os horários de saída são: 11h30, 13h30 e 14h. As saídas de Morro acontecem às 11h30, 12h30 e 15h. A passagem custa R$ 75.

