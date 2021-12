Travessia para Mar Grande segue com movimento intenso

Segue intenso na manhã deste domingo, 30, o movimento de passageiros que embarcam com direção à Ilha de Itaparica pelo Sistema Salvador-Mar Grande.

De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), as 13 embarcações em operação realizam a travessia com lotação máxima desde às 5h. As saídas acontecem a cada 10 minutos.

A previsão da Astramab é que o grande fluxo de pessoas deve permanecer até esta segunda-feira, 31. No sábado, foi registrado o maior movimento dos últimos cinco anos, informou o presidente da associação, Jacinto Chagas.

A recomendação é que os usuários do sistema programem a viagem de retorno a Salvador no dia 1º, antecipando o embarque, já que a concentração maior acontece no período da tarde.

