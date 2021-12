Travessia para Itaparica conta com seis ferries

Apesar da chuva que atinge a capital baiana, os usuários da travessia Salvador-Ilha de Itaparica não enfrentam problemas na manhã deste domingo, 12, Dia das Mâes. De acordo com a administradora do sistema, a Internacional Marítima, a travessia conta hoje com seis ferries: ferries Rio Paraguaçu, Anna Nery, Maria Bethânia, Pinheiro, Agenor Gordilho e Juracy Magalhães Júnior.

A embarcação Ivete Sangalo passou por manutenção preventiva e aguarda liberação da Capitania dos Portos para voltar à ativa. Segundo informa a empresa, as partidas ocorrem sem restrições ou espera e mantêm o cumprimento dos horários fixos, de hora em hora.

Os bilhetes de passagem podem ser adquiridos por meio dos cartões de crédito e débito nos Terminais de São Joaquim e de Bom Despacho.

