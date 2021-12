Travessia marítima retoma operações nesta quinta

A travessia marítima do Sistema Salvador-Mar Grande voltou a funcionar, nesta quinta-feira, 11, às 7h30. Segundo o funcionamento será até as 20h, em Salvador, e até as 18h30, em Mar Grande, com seis embarcações em tráfego. A continuidade da travessia vai depender das condições do tempo e de navegação na Baía de Todos os Santos durante o dia.

As operações tinham sido suspensas devido ao mal tempo, desde último domingo, que havia deixado as condições impróprias para a navegação segura das embarcações.

Segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), as escunas de turismo seguem paradas, mas com previsão de retomar as operações nesta sexta-feira (12).

A travessia Salvador-Morro de São Paulo continua operando com conexão em Itaparica. Por causa do mar agitado, o trajeto entre a capital e a Ilha de Tinharé, está indisponível.

Os operadores da travessia Salvador-Morro de São Paulo podem utilizar também o Sistema Ferry Boat, com os usuários fazendo a travessia até Bom Despacho. Os horários de saída são 9h, 10h30, 13h e 14h30.

O sistema ferry-boat segue sem mudanças. Estão em operação os ferries Zumbi dos Palmares, Ivete Sangalo, Pinheiro e Anna Nery, com saídas nos horários regulares (de hora em hora). Ofluxo é tranquilo para veículos e pedestres nos dois terminais, São Joaquim e Bom Despacho.

A embarcação Maria Bethânia está em stand by e poderá realizar viagens a qualquer momento.

