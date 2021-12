Travessia Mar Grande-Salvador registra movimento tranquilo

Por conta do feriado desta quarta-feira, 1º, a travessia marítima Salvador-Mar Grande opera com 13 embarcações e horários de saída de 30 em 30 minutos ou a cada 15 minutos, a depender da demanda.

De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), o movimento de embarque é tranquilo no Terminal Náutico da Bahia, no Comércio. O tempo médio da viagem vai de 35 a 40 minutos e as passagens custam R$ 5,40 (tarifa válida para domingos e feriados).

Nesta quarta, o sistema funcionará até 20h, horário da última viagem saindo de Salvador para Mar Grande. No sentido inverso, o último horário será 18h30.

Já a travessia Salvador-Morro de São Paulo retomou as operações normais após 10 dias realizando conexão em Itaparica por conta do mau tempo. A viagem direta dura em média 2h20. Os próximos horários serão às 10h30, 13h30 e 14h. No sentido inverso, às 12h30 e 15h.A passagem custa R$ 75.

