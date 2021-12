Travessia entre Mar Grande e Salvador será suspensa por 2h30

A travessia de lancha entre Mar Grande e Salvador será suspensa entre 9 horas e 11h30 nesta quinta-feira, 15, por conta da maré baixa, mas apenas para as viagens partindo da ilha para a capital baiana. A operação no sentido inverso está mantido. Neste último caso, as embarcações saem do Comércio, e seguem para o terminal do ferry em Bom Despacho. Isso porque não há profundidade suficiente para atracar em Vera Cruz. As embarcações saem a cada 30 minutos. Apesar do tempo nublado, a Baía de Todos-os-Santos apresenta boas condições de navegação.

