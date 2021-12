Travessia de veículos pesados será suspensa no ferry durante feriados

A travessia de veículos pesados no ferryboat será temporariamente suspensa nos feriados de Corpus Christi, São João e 2 de Julho. O anúncio foi feito na tarde desta quinta-feira,12, pela Internacional Travessias Salvador (ITS), que administra o sistema.

Com isso, ônibus, jamanta, caminhão simples, caminhão truncado e micro-ônibus serão proibidos de embarcar nos feries. No entanto, a travessia de veículos pesados que transportem alimentos e perecíveis, além de ônibus com pacientes em tratamento médico, será assegurado.

Saindo da capital baiana com destino à Ilha de Itaparica, as datas e horários da suspensão são de 5h do dia 19/06 até as 12h do dia 22/06; e de 5h do dia 28/06 até as 18h do dia 29/06. Já no sentido contrário, saindo da Ilha em direção a Salvador, a medida será adotada das 12h do dia 23/06 até as 18h do dia 25/06; e de 5h do dia 02/07 até 18h do dia 03/07.

Operação especial

A operação especial de Corpus Christi e São João será realizada de 19 a 25 de junho, quando as embarcações farão viagens extras, tendo, na maior parte do tempo, saídas a cada 30 minutos.

O sistema vai operar sem interrupção de 4h de 19/06 até 23h30 de 21/06, a partir do Terminal São Joaquim; e de 4h de 24/06 até 23h30 de 25/06.

Ainda de acordo com a Internacional Travessias, são esperados cerca de 21 mil veículos e 143 mil passageiros este ano, fluxo semelhante ao registrado no período de festas juninas em 2018.

