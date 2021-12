Travessia de escunas Salvador-Mar Grande segue suspensa

A Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab) decidiu manter suspensa nesta quarta-feira, 19, a travessia de escunas de turismo no trecho Salvador-Mar Grande, devido ao mau tempo que provoca ondas elevadas.

Já a linha Salvador- Morro de São Paulo continuará sendo feita com conexão em Itaparica. Os catamarãs zarpam do Terminal Náutico, no Comércio, e atracam em Itaparica, local de onde sai ônibus até Ponta do Curral, em Valença. Em seguida, os usuários fazem a travessia de lanchas até o Morro.

Apesar da modificação no roteiro, a Astramab informa que a tarifa se mantém no valor de R$ 75 por pessoa. Os horários para o Morro de São Paulo são 8h30, 9h, 10h30, 13h e 14h30.

