Tratorista morre após ser atropelado por trator em Conquista

Um homem de 50 anos morreu na manhã desta terça-feira, 23, após ser atropelado pelo trator que conduzia. O acidente ocorreu nas proximidades do Anel Rodoviário Jadiel Matos, no bairro Espírito Santos, em Vitória da Conquista (a 517 quilômetros de Salvador).

De acordo com informações do Blog do Marcelo, Ronildo Sena Oliveira foi atropelado pelo veículo após descer para conferir uma peça. O veículo teria se soltado e o homem, que fazia serviços de terraplanagem no sítio, morreu na hora.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

